Kurban Bayramı nedeniyle hava yolu taşımacılığında 1506 ek sefer planlandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun yolcu talebini karşılamak amacıyla hava yolu taşımacılığında 1214'ü iç ve 292'si dış hat olmak üzere toplam 1506 ek sefer planlandığını bildirdi.