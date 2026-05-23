Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Altaş'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Gülistan Doku dosyasında adaletin tecellisi için yürüttükleri kararlı mücadelenin uluslararası ölçekte önemli bir aşamaya ulaştığını belirtti.

Bakan Çiftçi, 21 Nisan 2026'da hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Altaş'ın Interpol başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin güvenlik birimleriyle yürüttükleri çok katmanlı ve titiz işbirliği neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındığını belirterek, "Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur." ifadesini kullandı.

Şüpheli hakkında hazırlanan kırmızı bülten ve geçici tutuklama talebinin ilgili uluslararası mercilere vakit kaybetmeden iletildiğini, süreç boyunca elde edilen tüm teknik veriler ve soruşturmaya katkı sağlayabilecek bilgilerin anlık şekilde ilgili ülke makamlarıyla paylaşıldığını bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Interpol, FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürütülen eş zamanlı koordinasyon neticesinde firari şahsın hareket alanı adım adım daraltılmış; New York bölgesindeki varlığı tespit edilerek gözaltı süreci hızla sonuçlandırılmıştır. 21 Nisan 2026 tarihinden itibaren yürütülen uluslararası koordinasyon kapsamında ABD Interpol birimi, FBI irtibat görevlileri ve ilgili güvenlik makamlarıyla sürekli temas sağlanmış, firari şüpheliye ilişkin elde edilen bilgiler düzenli olarak paylaşılmıştır. Devam eden çalışmalar kapsamında şahsın bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlar ve açık kaynaklarda tespit edilen görüntüler de ilgili birimlerle paylaşılmış, sürdürülen koordinasyon neticesinde Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştır. Bu gelişme doğrultusunda iade işlemleri yeniden hızlandırılmıştır. Bu gelişme yalnızca bir operasyonel başarı değil, aynı zamanda devletimizin suç ve suçluyla mücadelede ulaştığı küresel kapasitenin, teknolojik yetkinliğin ve kurumsal kararlılığın somut bir göstergesidir."

1 Ocak-22 Mayıs'ta 329 firari suçlu yurt dışından Türkiye'ye iade edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının gelişmiş teknik imkanları, yeni nesil kriminal analiz sistemleri, daraltılmış baz çalışmaları, dijital veri inceleme yöntemleri ve uluslararası istihbarat koordinasyonu sayesinde artık hiçbir suçlunun, zamanın akışına ya da ülke sınırlarına güvenerek adaletten kaçamayacağını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Güvenlik birimlerimiz tarafından yürütülen açık kaynak araştırmaları, dijital iz sürme faaliyetleri, sosyal medya analizleri, finansal hareket incelemeleri ve uluslararası veri paylaşım mekanizmaları sayesinde firari şüphelinin izleri hassasiyetle takip edilmiştir. Soruşturmaya katkı sağlayabilecek her veri titizlikle değerlendirilmiş, sosyal medya paylaşımlarından saha bilgilerine kadar tüm unsurlar adli süreçlerle koordineli şekilde analiz edilmiştir. Devletimizin kararlı mücadelesi neticesinde yalnızca 1 Ocak-22 Mayıs tarihleri arasında 329 firari suçlunun yurt dışından ülkemize iadesi sağlanmıştır. Bu tablo, suçlular açısından dünyanın hiçbir yerinin güvenli bir sığınak olmadığını açıkça ortaya koymaktadır."

Bakan Çiftçi, bu sürecin Türkiye Cumhuriyeti devletinin yalnızca kendi sınırları içerisinde değil, uluslararası alanda da suç ve suçluyla mücadelede yüksek koordinasyon kabiliyetine sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktararak, "Cezasızlık algısını besleyen hiçbir yapıya, hiçbir ihmale ve hiçbir suskunluğa müsamaha göstermeyeceğiz. Toplumsal vicdanı derinden yaralayan hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin hafızası güçlüdür, adalet iradesi sarsılmazdır. Suçlu nerede olursa olsun, hangi ülkeye saklanırsa saklansın, devletimizin nefesi ensesinde olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir annenin gözyaşı, hiçbir babanın sessiz bekleyişi zamanın içinde kaybolmayacaktır"

Türkiye'nin vatandaşın hakkını ve hukukunu koruma iradesinden asla vazgeçmeyeceğini belirten Mustafa Çiftçi, "Başta Gülistan Doku'nun ailesi olmak üzere yıllardır adalet bekleyen tüm vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki, hiçbir annenin gözyaşı, hiçbir babanın sessiz bekleyişi zamanın içinde kaybolmayacaktır. Maddi gerçek er ya da geç mutlaka ortaya çıkarılacak, hukuk önünde gereken hesap mutlaka sorulacaktır." açıklamasında bulundu.