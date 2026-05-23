İran: Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için savaşın ilk gününden daha ezici olacak İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için savaşın ilk gününden çok daha ezici ve acı olacak." dedi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile Tahran’da gerçekleştirdiği görüşmede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran devlet televizyonuna göre, ülkesinin ve milletinin "ABD gibi güvenilmez bir tarafa karşı" haklarını savunma konusunda asla taviz vermeyeceğini söyleyen Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes süreci boyunca kendini yenilediğini vurgulayarak, "Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için savaşın ilk gününden çok daha ezici ve acı olacak." uyarısında bulundu.

Kalibaf, ABD’nin daha önce de müzakere aşamasında İran’a saldırı düzenlediğini hatırlatarak, ABD’nin mevcut durumda da Pakistan arabuluculuğuyla ilan edilen ateşkesi ihlal ederek deniz ablukası uyguladığını, şimdi de bunu kaldırmak için çaba gösterdiğini söyledi.

Munir ise ülkesinin ve milletinin, İran halkının geleceği için iyi dileklerde bulunduğunu dile getirdi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, İran Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ile görüştü

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD ile müzakerelerde İran heyetinin başkanlığını yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya geldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda devam eden görüşmeler çerçevesinde Tahran’da bulunan Munir, Pezeşkiyan ve Kalibaf ile ayrı ayrı görüştü.





Munir, Kalibaf ile görüşmesinin ardından çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de hazır bulundu.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

