AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da turistik bölgelerde geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatili öncesinde otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar nedeniyle AŞTİ'de hareketlilik yaşanıyor.

Otobüs firmalarının, artan talebi karşılamak amacıyla ek seferler düzenlediği AŞTİ'de, güvenlik önlemleri de artırıldı. Vatandaşlar, üst araması ve valiz kontrolünün ardından terminale alındı.

Yolculardan üniversite öğrencisi Ahmet Arda Yalçın, AA muhabirine, evcil hayvanıyla birlikte bayram tatilini memleketinde, ailesinin yanında geçireceğini söyledi.

Otobüs biletini yaklaşık 20 gün önce aldığını belirten Yalçın, "Ona rağmen zor buldum. Şu sıralarda bulunacağını hiç zannetmiyorum." dedi.

Amasya'ya akraba ziyaretine gitmek üzere yola çıkan yolculardan Cuma Abacı da bayram boyunca memleketinde kalacağını ifade etti.

Yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşamamak için biletini günler öncesinden aldığını anlatan Abacı, çalıştıkları için izin durumlarının son hafta netleştiğini kaydetti.

Yolculardan Ceylin Beşkaya ise bayram tatilini ailesiyle birlikte İstanbul'da teyzesini ziyaret ederek geçireceklerini dile getirdi.