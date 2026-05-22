Yollarda bayram tatili hareketliliği başladı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi, İstanbul-İzmir Otoyolu, turizm bölgelerinin geçiş noktalarından Aydın'ın Söke ilçesi ile "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen otoyolun Bolu kesiminin Ankara yönünde araç sayısında kısmen artış gözlendi.

Otoyolun viyadükler, Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Köroğlu rampası, Dörtdivan mevkisi ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolu mevkilerinde hareketlilik zaman zaman artarken, ulaşım akıcı seyrinde ilerliyor.

Otoyolun İstanbul yönü ile D-100 kara yolunun her iki istikametinde ulaşım normal seyrediyor.

Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarıyor.

Öte yandan otoyolun Sakarya ve Düzce kesiminde de zaman zaman araç hareketliliğinin arttığı görülüyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili nedeniyle akıcı yoğunluk yaşanıyor

Cuma günü mesaisinin ardından İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine hareket eden tatilciler dolayısıyla otoyolda yoğunluk arttı.

Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle güneye doğru hareket eden tatilciler, zaman zaman Bursa geçişlerinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Tatil yolunda olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Muğla ve Aydın'ın turistik ilçelerine giden yollarda yoğunluk yaşanıyor

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle Aydın'ın Söke ilçesinin girişinde trafik yoğunluğu oluştu.

Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Milas, Aydın'ın Kuşadası ve Didim gibi turistik bölgelerinin geçiş güzergahında yer alan bu noktada kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Polis ve jandarma, trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

Bayram için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yola çıkmasıyla 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluğun yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

Polis ekipleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor.

Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.