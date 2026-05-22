Ankara'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında bazı yollarda trafik düzenlemesi yapıldı Ankara'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında bazı yollarda trafik düzenlemesi yapıldığı bildirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla bugünden itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 08.00'e kadar bazı yollarda düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda, Beypazarı Yolu'nun 121'inci kilometresi (Çayırhan Mahallesi D140-03/46 Karayolu Kontrolsüz Kavşağı), İstanbul Eski Yolu'nun 56'ncı kilometresi (Dutözü Kavşağı), 58'inci kilometresi (İğdir Köyü dönüşü), 59'uncu kilometresi (Çeştepe İğdir arası dönüşü), 52'nci kilometresi (Ciğir Köyü çıkışı), 65'inci kilometresi (Uğurlu Köyü Kavşağı), Konya Yolu'nun 82'nci kilometresi (TŞOF Kavşağı), Samsun Yolu Ortaköy Kavşağı ve Gökçeyurt Kavşağı bariyerle kapatılacak ve bu noktalarda trafik akışı transit olarak verilecek.

Söz konusu yolları kullanacak vatandaşların mağdur olmamaları için alternatif güzergahları kullanmaları gerekiyor.