Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi

Pakistan Başbakanı Şerif, Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, Türkiye'nin "değerli katkılarını" takdir ettiğini belirtti.

Damla Delialioğlu  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Ankara

Şahbaz Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlarda, dün Bakan Hakan Fidan'ın katılımıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fidan ve Abdulati'yi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Şerif, görüşmede, "Yalnızca İran'da değil, birçok kardeş Müslüman ülkede ağır can, mal ve ekonomik kayıplara yol açan çatışmalara ivedilikle son verilmesi için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladım." ifadesini kullandı.

Şerif, Türkiye ve Mısır'ın "değerli katkılarını" takdir ettiğini, ülkesinin İran ile ABD'yi müzakere masasında bir araya getirmede olumlu rol üstlenme konusundaki kararlığını teyit ettiğini vurguladı.

Bir diğer paylaşımında Şerif, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ülkesinin Suudi Arabistan'a sarsılmaz destek verdiğini ifade etti.

Afganistan, Pakistan'ı kırsal bölgedeki bir yerleşim yerine saldırı düzenlemekle suçladı

Bakan Fidan, İslamabad'da "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı

Pakistan: İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi

Mısır: Bölgedeki gerilimleri azaltmak için Türkiye ve Pakistan ile işbirliği yapıyoruz

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri: ABD heyeti, İran ile görüşmeler için birkaç gün içinde ülkeye gelecek

