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Dünya

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: Nükleer anlaşma görüşmelerinde yeni bir mutabakat şekillendi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinde yeni bir mutabakatın şekillendiğini söyledi.

Muhammet Kurşun   | 17.04.2021
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: Nükleer anlaşma görüşmelerinde yeni bir mutabakat şekillendi

Tahran

Viyana'da nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün görüşüldüğü toplantıya katılan Arakçi, İran devlet televizyonuna gelinen aşamayla ilgili açıklamada bulundu.

Taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının sona ermediğini ve ciddi ihtilafların müzakerelerle azalması gerektiğini dile getiren Arakçi, "Öyle görünüyor ki yeni bir mutabakat şekilleniyor. İzlenecek yol da biraz daha belirginleşti. Elbette bu kolay bir süreç olmayacaktır ancak uzun süreli ve yıpratıcı müzakerelerin peşinde değiliz." ifadelerini kullandı.

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