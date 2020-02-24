24.02.2020

Kovid-19 nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki tren seferleri de durduruldu

Türkiye ile İran arasında karşılıklı olarak işletilen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi nedeniyle dün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu.