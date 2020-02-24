Euro
6.66
Dolar
6.15
BIST 100
114,132.90
Altın
1,683.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo

Koronavirüs

İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle türbe ziyaretine sınırlama

İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle türbe ziyaretine sınırlama

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini merasimlere sınırlama getirildi.

İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle türbe ziyaretine sınırlama

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini merasimlere sınırlama getirildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
THY'nin İran'a gerçekleştireceği bazı uçuşlar iptal edildi

THY'nin İran'a gerçekleştireceği bazı uçuşlar iptal edildi

THY'nin İran'a gerçekleştireceği bazı uçuşlar iptal edildi
Çavuşoğlu ve Zarif koronavirüs salgınını görüştü

Çavuşoğlu ve Zarif koronavirüs salgınını görüştü
Kovid-19 dünyada hızla yayılmaya devam ediyor

Kovid-19 dünyada hızla yayılmaya devam ediyor
Irak'ta ilk koronavirüs vakası İranlı öğrencide görüldü

Irak'ta ilk koronavirüs vakası İranlı öğrencide görüldü
İtalya ve Güney Kore'de koronavirüs vakalarında artış

İtalya ve Güney Kore'de koronavirüs vakalarında artış
Gündem.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları ve uluslararası etkinlikler Gündem sayfasında.
İranlı milletvekilinden 'Kum'da koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü' iddiası
24.02.2020

İranlı milletvekilinden 'Kum'da koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü' iddiası

İran Meclisindeki Kum Milletvekili Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 250 kişinin de karantinada tutulduğunu öne sürdü. İran Hükümet Sözcüsü Rebii ise iddiaları yalanladı.

Afganistan'da ilk Kovid-19 vakası görüldü
24.02.2020

Afganistan'da ilk Kovid-19 vakası görüldü

Afganistan'ın batısında ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. En az 10 kişinin ise koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki tren seferleri de durduruldu
24.02.2020

Kovid-19 nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki tren seferleri de durduruldu

Türkiye ile İran arasında karşılıklı olarak işletilen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi nedeniyle dün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu.

Merkez bankaları politikalarına 'koronavirüs' ayarı
24.02.2020

Merkez bankaları politikalarına 'koronavirüs' ayarı

Merkez bankacılığında yaşanan paradigma değişimi, günümüzde doğal afet, salgın gibi öngörülemeyen her gelişme sonrasında etkisini yeniden hissettirirken, son olarak Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün para politikalarına yansıdığı göze çarpıyor.

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
24.02.2020

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor
ABD-Taliban mutabakatı ve bölgeye yönelik etkileri
Merkez bankaları politikalarına 'koronavirüs' ayarı
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor
Devam