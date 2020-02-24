Koronavirüs
İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle türbe ziyaretine sınırlama
İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Fatıma-i Masume Türbesi'nde dini merasimlere sınırlama getirildi.
İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldiİtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
İranlı milletvekilinden 'Kum'da koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü' iddiası
İran Meclisindeki Kum Milletvekili Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 250 kişinin de karantinada tutulduğunu öne sürdü. İran Hükümet Sözcüsü Rebii ise iddiaları yalanladı.
Afganistan'da ilk Kovid-19 vakası görüldü
Afganistan'ın batısında ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. En az 10 kişinin ise koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.
Kovid-19 nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki tren seferleri de durduruldu
Türkiye ile İran arasında karşılıklı olarak işletilen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi nedeniyle dün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu.
Merkez bankaları politikalarına 'koronavirüs' ayarı
Merkez bankacılığında yaşanan paradigma değişimi, günümüzde doğal afet, salgın gibi öngörülemeyen her gelişme sonrasında etkisini yeniden hissettirirken, son olarak Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün para politikalarına yansıdığı göze çarpıyor.
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.