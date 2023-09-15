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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü, bunun endişe sayılmayacak bir gelişme olduğunu bildirdi.

İsmet Karakaş  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Sağlık Bakanı Koca 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eris varyantının yurt dışı temaslı kişilerde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

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