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Sağlık, Koronavirüs

İngiltere'de doğru önlemlerle Kovid-19'dan yaklaşık 180 bin ölümün önlenmiş olabileceği öne sürüldü

İngiltere Tabipler Birliğinin (BMA) haftalık akademik dergisinde yayımlanan makalede bazı ülkelerdeki Kovid-19 tedbirlerinin İngiltere'de de doğru uygulanmış olması halinde yaklaşık 180 bin can kaybının önlenmiş olabileceği iddia edildi.

Behlül Çetinkaya  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
İngiltere'de doğru önlemlerle Kovid-19'dan yaklaşık 180 bin ölümün önlenmiş olabileceği öne sürüldü

Londra

University College London Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anthony Costello, BMA'nın "The British Medical Journal" haftalık hakemli akademik dergisinde "İngiltere'nin Kovid-19'u baskılamama kararı tıbbi ve bilimsel tavsiyeler hakkında soruları gündeme getiriyor" başlıklı makale kaleme aldı.

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Makaleye göre Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler, 24 Ocak 2020'de, pandeminin başı sayılabilecek dönemde erken test, temas takibi, karantina ve finansal desteklerle salgını baskılama stratejisini güçlü şekilde uygulamaya başladı.

İngiliz hükümetinin Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) ise 28 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyesine rağmen salgına diğer ülkelerin aksine influenzaya göre yanıt verilmesi kararını aldı.

Makalede bunun sebebi olarak 2011'de influenza için hazırlanan salgın hazırlığı planının SAGE'nin görüşünü etkilemiş olabileceği yorumu yapıldı.

Aynı günlerde Yunanistan, Norveç, İrlanda ve Almanya gibi ülkeler, DSÖ'nün tavsiyelerine göre adımlar atarken yalnızca İngiltere ve İsveç, influenzaya göre hareket etme tercihinde bulundu.

Mart ayına gelindiğinde Sağlık Bakanlığı, Asya'da salgını baskılamaya çalışan ülkelerde enfekte kişi sayısındaki düşüş ve hastanelere yatma oranlarında azalma olduğuna ilişkin rapor hazırlasa da SAGE, tavsiyelerinde değişikliğe gitmedi.

Semptom görülenlerin 5'te 1'i test yaptırdı

Ülkede mart ayının başında sürü bağışıklığı elde etmek için virüsün kontrollü yayılımı amaçlandı ancak SAGE, Kovid-19 testleriyle salgını kontrol yerine testle kontrol edilemeyecek kadar hızlı yayılan influenzaya göre hazırlık yaparak ölümleri ve maddi kayıpları artıran kararı aldı.

Örnek olarak Güney Kore, salgının en çok görüldüğü iki noktada günde 18 bin test yaparak salgını takip etti ancak İngiltere'de en çok salgın görülen Londra ve West Midlands'da bu ölçüde test yapılmadı.

Ayrıca Güney Kore, pratisyen hekimler ve tıp öğrencilerini dahi sürece dahil ederken İngiltere, gönüllülerden faydalanma tercihinde bulundu.

Japonya ve Güney Kore, 14 gün karantinada kalanlara maddi destek verirken İngiltere'de çok az sayıda kişinin alabileceği şekilde 96 sterlinlik destek verildi. İngiltere, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en az hastalık desteği veren 3 ülkeden biri oldu.

İngiltere'de salgının başında Kovid-19 semptomları görülenlerin yalnızca 5'te 1'i test yaptırdı, bunlardan yalnızca yüzde 43'ü kendisini 14 gün karantinaya aldı.

Tarihi ekonomik küçülme yaşandı

Salgınla mücadelede yapılan yanlışlar nedeniyle 2023 sonunda İngiltere'deki 1,9 milyon kişide Kovid-19 belirtileri görüldü. Hastalığın uzun süreli etkileri yüzünden 800 binden fazla kişi iş gücü dışına çıktı.

Baskılama önlemleri alan Asya ülkeleri, 2020'de ekonomik olarak büyürken İngiltere ise yüzde 9,8 ile 1709'dan bu yana en yüksek ekonomik küçülmeyi yaşadı.

İngiltere, Kovid-19'la mücadeleye 310 ila 410 milyar sterlin, ekonomiye destek için de 450 milyar sterlin harcadı.

Uluslararası Para Fonunun değerlendirmesine göre Çin, Kovid-19'u kontrol etmek amacıyla kişi başına 440 dolar, İngiltere'nin harcadığı para ise kişi başına 5 bin 700 ila 6 bin 30 dolar oldu.

Makalede Güney Kore'deki baskılama stratejisine benzer bir yolun izlenmiş olması halinde İngiltere'deki ölüm oranlarının daha düşük ve yaklaşık 180 bin ölümün önlenmiş olabileceği tahmini paylaşıldı.

SAGE'nin üye yapısı, cinsiyeti ve sayısı gibi özelliklerinin eleştirildiği makalede sonraki salgınlara hazırlık için acil yapısal reform çağrısı yer aldı.

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