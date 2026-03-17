Dolar
44.18
Euro
51.03
Altın
5,004.01
ETH/USDT
2,338.30
BTC/USDT
74,578.00
BIST 100
13,217.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının Ramazan Bayramını kutladı.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD-İran nükleer müzakerelerine katılan İngiliz yetkiliye göre savaşı önleyecek noktaya yaklaşıldı

ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakere sürecine katılan İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, görüşmelerde savaşı önleyecek bir noktaya yaklaşıldığını bildirdi.

Behlül Çetinkaya  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Londra

İngiliz The Guardian gazetesinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre ABD ile İran arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen nükleer müzakere sürecine katılan İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell, İran'ın son görüşmelerde ABD'ye önemli bir teklif sunduğunu kaydetti.

Powell, bu adımı "İran'ın nükleer programı konusunda savaşı önleyecek seviyede önemli bir adım" ve "sürpriz" olarak nitelerken, toplantının sonunda Viyana'da teknik görüşmeler yapma konusunda mutabık kalındığını aktardı.

Gazeteye konuşan bir yetkili, "Jonathan, bir anlaşmanın yapılmak üzere olduğunu düşünüyordu. Ama İran, özellikle nükleer tesislerde Birleşmiş Milletler denetimini istemiyordu." diye konuştu.

ABD heyetinin teknik ekip getirmediğini, Powell'ın ise İngiltere Kabine Ofisi'nden bir uzmanla toplantıya katıldığını belirten yetkili, "İngiliz heyet, İran'ın sunduğu teklife çok şaşırdı. Bu tam bir anlaşma değildi ancak bir ilerlemeydi ve İranlıların nihai teklifi olmama ihtimali de vardı. İngiliz ekip, Cenevre'deki ilerleme temelinde bir sonraki müzakere turunun devam etmesini bekliyordu." dedi.

İngiltere'nin İran'ın Avrupa'ya saldıracağı veya nükleer silah elde edeceğine dair ikna edici kanıt görmediğine de işaret edilen haberde İngiltere açısından diplomatik yolların tükenmediği de ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yasa dışı tütün operasyonlarında 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı
İstanbul'da 150'yi aşkın ülkeden katılımcı "Sıfır Atık Forumu 2026"da buluşacak
DENEYAP Türkiye'nin 2026 başvuruları 30 Mart'a kadar sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Van'da etkili olan yağışlar barajların doluluk oranını artırdı

Benzer haberler

ABD-İran nükleer müzakerelerine katılan İngiliz yetkiliye göre savaşı önleyecek noktaya yaklaşıldı

ABD-İran nükleer müzakerelerine katılan İngiliz yetkiliye göre savaşı önleyecek noktaya yaklaşıldı

Trump, NATO ülkelerinin İran'a yönelik saldırılara katılmasına "ihtiyaçlarının" kalmadığını belirtti

FIFA, İran'a 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması yönünde çağrıda bulundu

İran: Hürmüz Boğazı'ndaki durum ABD-İsrail'in açtığı savaşın bir sonucu

İran: Hürmüz Boğazı'ndaki durum ABD-İsrail'in açtığı savaşın bir sonucu

BM raportörüne göre ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları bölge istikrarı ve uluslararası ekonomiye tehdit

BM raportörüne göre ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları bölge istikrarı ve uluslararası ekonomiye tehdit
Polonya: İran'a asker göndermeyeceğiz, bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor

Polonya: İran'a asker göndermeyeceğiz, bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet