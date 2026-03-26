Dolar
44.37
Euro
51.40
Altın
4,507.71
ETH/USDT
2,146.00
BTC/USDT
70,854.00
BIST 100
12,963.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran medyası: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı konumlarının yer aldığı haritanın İran Silahlı Kuvvetlerinin masasında olduğu bildirildi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
İran medyası: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında

İstanbul

İran'dan yayın yapan Hemşehri haber sitesi, ismi açıklanmayan İranlı yetkilinin konuya ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Açıklamada, "Düşmanca bir adım atılması halinde Kuveyt-Suudi Arabistan ortak petrol bölgesi, Vefre ve Burgan petrol sahaları, El-Zor ve Şuaybe enerji santralleri ile diğer stratejik altyapılar misilleme hedefleri listesinde yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu çerçevede, ABD veya İsrail'den gelebilecek herhangi bir stratejik saldırıya karşı İran'ın karşılık vermeye hazır olduğu savunuldu.

İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

İran medyası: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında

İran medyası: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet