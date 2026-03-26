Dolar
44.37
Euro
51.40
Altın
4,507.71
ETH/USDT
2,146.00
BTC/USDT
70,854.00
BIST 100
12,963.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt, İHA ve balistik füze saldırılarının engellendiğini açıkladı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kubeyt, insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına müdahale edildiğini duyurdu.

Esat Fırat  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt, İHA ve balistik füze saldırılarının engellendiğini açıkladı

İstanbul

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda 12 İHA saldırısının engellendiği belirtildi.

Peş peşe yapılan açıklamalarda, tüm saldırıların doğu bölgesine yönelik yapıldığına vurgu yapılarak, İHA'ların savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

Açıklamalarda, saldırıların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA'ları engellemesi sonucu oluştuğu vurgulandı.

Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran kaynaklı saldırı nedeniyle el-Muharrak kentindeki bir tesiste yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, tesisin mahiyetine ilişkin bilgi verilmezken, yangının can kaybı yaşanmadan kontrol altına alındığı kaydedildi.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı duyuruldu.

Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka yetkili makamlarca yayımlanan emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

İran medyası: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında

İran medyası: Şu ana kadar ABD ve İsrail'e ait 202 askeri hava aracı hedef alındı

Rusya, ABD ve İsrail'e İran'ın nükleer altyapısına saldırıları durdurma çağrısı yaptı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: İran'a saldırıların uluslararası hukuk bakımından hiçbir meşruiyeti yoktur

Almanya: Fiyatları yeniden kontrol altına almanın en iyi yolu İran'daki savaşın sona ermesi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet