Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran medyası: Şu ana kadar ABD ve İsrail'e ait 202 askeri hava aracı hedef alındı

ABD ve İsrail'in saldırılarda kullandığı 202 askeri hava aracının İran hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı öne sürüldü.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
İstanbul

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Şu ana kadar MQ-9, Hermes 900, Hermes 450, Orbiter-4 ve Lucas tipi 131 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü iddia edildi.

Seyir füzelerinden AGM-158 JASSM ve Tomahawk tipi 56 füzenin vurulduğu belirtilirken, F-15, F-16, F-18 ve F-35 tipi 7 savaş uçağının hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı ileri sürüldü.

Yakıt ikmal uçaklarından KC-135 tipi 7 uçağın ve 1 helikopterin de hedef alınan askeri unsurlar arasında olduğu iddia edildi.

ABD ve İsrail tarafından söz konusu iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

⁠ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

