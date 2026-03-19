Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere'den Hürmüz Boğazı'na yönelik ortak açıklama

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Esra Taşkın  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Paris

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere liderleri, Hürmüz Boğazı'na yönelik ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "İran tarafından Körfez'de silahsız ticari araçlara yönelik son saldırıları, petrol ve doğal gaz tesisleri başta olmak üzere sivil altyapılara yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın İran Silahlı Kuvvetleri tarafından kapatılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bölgedeki saldırılardaki tırmanıştan endişe duyulduğuna işaret edilen açıklamada, "İran'ı tehditlerini, mayın döşeme operasyonlarını, insansız hava aracı ve füze saldırılarını, ticari seyrüsefere yönelik boğazı tıkayan tüm girişimlerini durdurmaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2817 no'lu kararına uymaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olduğu vurgulanarak, İran'ın eylemlerinin etkisinin dünyanın her yerinde hissedildiği savunuldu.

Küresel denizcilik taşımacılığına yönelik bu tür dış müdahalelerin ve enerji tedarik zincirlerinin aksatılmasının dünya barışı ve güvenliği için tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki petrol ve doğal gaz tesisleri dahil sivil altyapılara yönelik saldırılara ara verilmesi istendi.

Açıklamada, "Boğazda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazırız. Hazırlık planlamasına katkı sağlayan ülkelerin taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) koordineli bir şekilde petrol rezervlerinin kullanımına izin vermesinin memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, enerji pazarının istikrara kavuşması için üretici ülkelerle birlikte çalışarak üretimin artırılması dahil farklı tedbirler alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, tüm ülkelerden uluslararası hukuka uyması istendi.

