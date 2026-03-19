Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'dan İngiltere'ye terörle mücadelede işbirliği çağrısı

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Batı Afrika'daki artan güvenlik tehditlerine dikkati çekerek, terörle mücadele ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla İngiltere ile daha güçlü işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Adam Abu-bashal  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'dan İngiltere'ye terörle mücadelede işbirliği çağrısı

Abuja

Nijerya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere'yi ziyaret eden Tinubu, Windsor Kalesi'nde onuruna verilen devlet yemeğinde konuştu.

Tinubu, özellikle Sahel bölgesi kaynaklı tehditlerin Batı Afrika'nın güvenliğini ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

Batı Afrika'daki artan güvenlik tehditlerine dikkati çeken Tinubu, terörle mücadele ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla İngiltere ile daha güçlü işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Tinubu, "Batı Afrika bölgemiz, kökleri Sahel'e dayanan karmaşık terörizm sorunlarıyla karşı karşıya. Nijerya, bölgesel istikrarın korunmasında büyük bir sorumluluk taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bu tehditlerle mücadelede uluslararası ortaklıkların önemini vurgulayan Tinubu, "Bu tehditlerle mücadelede İngiltere ile ortaklık büyük önem taşıyor." dedi.

İki ülke arasındaki tarihi ve kurumsal bağlara da değinen Tinubu, İngiltere'nin demokratik yönetişim alanındaki katkılarının küresel ölçekte etkisini sürdürdüğünü kaydetti.

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'dan İngiltere'ye terörle mücadelede işbirliği çağrısı

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'dan İngiltere'ye terörle mücadelede işbirliği çağrısı

