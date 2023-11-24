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Sağlık, Koronavirüs

Pfizer'den Polonya'ya Kovid-19 aşı sözleşmesini ihlal ettiği için 1,5 milyar dolarlık dava

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla ilgili sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Polonya'ya 1,5 milyar dolarlık dava açtı.

Nuri Aydın  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Pfizer'den Polonya'ya Kovid-19 aşı sözleşmesini ihlal ettiği için 1,5 milyar dolarlık dava

Ankara

Politico'nun haberine göre, Polonya, Pfizer ile 60 milyon dozluk Kovid-19 aşı alım anlaşması yapmasına karşın aşıları almadı, ödeme de yapmadı.

Pfizer ise bu nedenle Brüksel'de açtığı dava kapsamında Polonya'dan söz konusu sözleşmeyi ihlal ettiği için 1,5 milyar dolar talep etti.

Söz konusu davanın ilk duruşmasının 6 Aralık'ta görülmesi bekleniyor.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu ve Pfizer şirketine, daha fazla Kovid-19 aşısı alınmayacağı ve ödeme yapılmayacağının bildirildiğini açıklamıştı.

Niedzielski, açıklamasında, "Polonya'daki depolarda 67 ila 70 milyon doz aşı bulunuyor. Bütün bunlarla ne yapacağız?" ifadelerini kullanmıştı.

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