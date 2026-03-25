İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Fikret Orman'ı gözaltına aldı.
Orman, işlemleri için emniyete götürüldü.
6 gözaltı kararı
İş insanları Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.