Dolar
32.50
Euro
34.85
Altın
2,327.32
ETH/USDT
3,151.40
BTC/USDT
64,186.00
BIST 100
9,716.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'den, İran'ın gizli İHA satışlarında rol oynayan kişi ve kuruluşlara yaptırım

ABD yönetimi, İran'ın insansız hava araçlarının (İHA) el altından satışını kolaylaştırma ve finanse etmede rol oynayan bir düzineden fazla kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
ABD'den, İran'ın gizli İHA satışlarında rol oynayan kişi ve kuruluşlara yaptırım

New York

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığının (MODAFL), Devrim Muhafızları Ordusu'na ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına destek verdiğine işaret edildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), İran'ın insansız hava araçlarının MODAFL için el altından satışını kolaylaştırma ve finanse etmede rol oynayan bir düzineden fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandığı belirtildi.

Yaptırım eyleminin sonuçlarına da değinilen açıklamada, bu kuruluşların ABD'de veya ABD'li kişilerin mülkiyetinde veya kontrolünde bulunan tüm mülkleri ve mülkiyet haklarının bloke edildiğine ve OFAC'a bildirilmesi gerektiğine dikkati çekildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, İran'ın; Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına verdiği destek, İsrail'e saldırılar ve İHA'lar ile diğer tehlikeli askeri donanımların teröristlere dağıtılmasıyla bölgeyi ve dünyayı istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini savundu.

Nelson, ABD'nin İngiltere ve Kanada ile koordinasyon içinde, İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini finanse edenlerle mücadele etmek için mevcut tüm araçları kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

16 kuruluş ve 8 kişi ile 5 gemi ve 1 uçağa yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da MODAFL'nin İHA'ların yasa dışı ticaretini ve satışını kolaylaştırdıkları gerekçesiyle 16 kuruluş ve 8 kişi ile 5 gemi ve 1 uçağa yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, bu eylemle eş zamanlı İngiltere ve Kanada'nın da İran'ın İHA tedariki ve diğer askeri faaliyetlerle ilgili çeşitli kuruluş ve bireyleri hedef alan yaptırımlar uyguladığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Biz Afrika halklarıyla ilişkimizi kazan-kazan prensibi üzerine oturtuyoruz
Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG'li "sözde komutan" terörist tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesine taziye telefonu
ÇAYKUR'a 1072 mevsimlik işçi alınacak
Kazakistan Başbakanı Bektenov: Türkiye ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma noktasında ortak fikir beyan ettik

Benzer haberler

ABD'deki Gazze gösterilerine George Washington ve Georgetown üniversiteleri de katıldı

ABD'deki Gazze gösterilerine George Washington ve Georgetown üniversiteleri de katıldı

ABD'den, İran'ın gizli İHA satışlarında rol oynayan kişi ve kuruluşlara yaptırım

ABD ordusu, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü
İran'da hafta sonu tatiline perşembe veya cumartesi günlerinin eklenmesi tartışılıyor

İran'da hafta sonu tatiline perşembe veya cumartesi günlerinin eklenmesi tartışılıyor
Af Örgütü, ABD'deki üniversiteleri, öğrencilerin kampüslerdeki protesto haklarını korumaya çağırdı

Af Örgütü, ABD'deki üniversiteleri, öğrencilerin kampüslerdeki protesto haklarını korumaya çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet