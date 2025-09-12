Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump, New York'ta izlediği Yankees beyzbol takımının maçında yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül terör saldırılarının 24. yılında New York'ta izlediği Yankees beyzbol takımının maçında yuhalandı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
ABD Başkanı Trump, New York'ta izlediği Yankees beyzbol takımının maçında yuhalandı Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Ankara

The Hill gazetesinin haberine göre, takip ettiği Yankees maçında Trump’ın stadyum ekranlarında görüntüsünün yansıtılması üzerine tribünlerden hem tezahürat hem de yuhalama sesleri yükseldi.

Karşılaşma öncesinde Yankees oyuncularını soyunma odasında ziyaret eden Trump, maçı Yankees Başkanı Randy Levine ile özel locadan izledi.

Oyuncular, 11 Eylül saldırılarında ilk müdahale ekiplerinin anısına New York İtfaiye Departmanına atfen "FDNY" ve New York Polis Departmanına atfen "NYPD" yazılı şapkalar taktı.

Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından Trump'ın etrafındaki güvenlik önlemleri artırıldı.

Yankees beyzbol takımının maçının oynanacağı stadyumun içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ayrıca Trump'ın maçı izleyeceği özel süitin etrafına kurşun geçirmez cam bölmeler yerleştirildi.

Öte yandan Trump'ın dün sabah katıldığı Pentagon'daki 11 Eylül anma töreni de geleneksel olarak yapıldığı alandan farklı şekilde bu yıl güvenlik gerekçesiyle iç avluda düzenlendi.

Küresel piyasalar Fed'e ilişkin artan faiz indirimi beklentileriyle pozitif seyrediyor

Trump'tan Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesine "hata olmuş olabilir" yorumu

İran: Zenginleştirilmiş uranyum stokları bombalanan tesislerin altında kaldı

Trump yönetimi, mahkemeden Cook'un Fed'de kalmasına izin veren kararı durdurmasını istedi

IMF: Fed'in politika faizini düşürmeye başlaması için alan var

