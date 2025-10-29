Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ten "Gazze'de ateşkes sürüyor" açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in Gazze'ye yeniden saldıracağı açıklamasının ardından "Ateşkes devam ediyor. Bu, orada bazı çatışmaların olmayacağı anlamına gelmez." değerlendirmesini yaptı.

Hakan Çopur  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ten "Gazze'de ateşkes sürüyor" açıklaması

Washington

Vance, Cumhuriyetçi senatörlerle Kongre'de yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başkan Yardımcısı, İsrail'in Gazze'ye yönelik "şiddetli saldırılar" düzenleyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin temkinli konuştu.

Vance, Hamas ile İsrail'in karşılıklı olarak birbirlerini "ateşkesi ihlal etmekle suçladığına" işaret ederek, "Ateşkes devam ediyor. Bu, orada bazı çatışmaların olmayacağı anlamına gelmez." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı, "Hamas veya Gazze'deki başka birinin (İsrail) askerlerine saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin buna yanıt vermesini de bekliyoruz ancak bunlara rağmen barışın devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Hamas ise İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemek için bahane ettiği Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılması olayıyla bağlantılarının olmadığını açıklamıştı.

