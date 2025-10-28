İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18'e yükseldi
İsrail'in ateşkesi ihlal ederek akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18'e yükseldi.
Kudüs/Ankara
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdi.
- İsrail, ateşkese rağmen Gazze'nin doğusunda bombalama ve bina yıkımlarını sürdürüyor
- Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayan İsrail, Gazze'de karşı adımlar atmaya hazırlanıyor
Yerel basın, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda karar aldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.
Saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti
Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail'in, hava saldırılarında, "sarı hat" olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını belirtti.
Kaynaklar, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okulu hedef aldığı son saldırısında 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaraladığını ifade etti.
Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'nde görevli sağlık yetkilileri de İsrail güçlerinin kentin batısındaki El-Cela Caddesi'ndeki Abdulal kavşağı yakınlarında bir apartmanı hedef alarak düzenlediği saldırıda bir çocuğun öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını dile getirdi.
Gündüz saatlerinde, Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti. Netanyahu, Hamas'ın "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği" iddiasıyla güvenlik istişare toplantısı ve güvenlik kabinesi toplantısı düzenlemişti.
Toplantıdan çıkacak sonuca göre İsrail Başbakanı'nın karar vereceği kaydedilmişti.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal altında tuttuğu sarı hattı genişletebileceği ve ABD'nin buna yeşil ışık yaktığı iddia edilmişti.
İsrail Savunma Bakanı, Hamas'ı ağır bedel ödemekle tehdit etti
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürdüğü Hamas'ı ağır bedel ödemekle tehdit etti.
İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Katz adına yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze'de İsrail askerlerine saldırı düzenlediği iddia edildi.
Katz, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ve kırmızı çizgiyi aştığını ileri sürerek İsrail ordusunun "büyük bir güçle karşılık vereceği" tehdidinde bulundu.
Hamas, İsrailli esirin cesedinin teslimini ertelediğini duyurdu
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir tünelde İsrailli bir esirin cesedinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.
İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırı düzenlemesi nedeniyle bugün yapılması planlanan teslimatın ertelendiği aktarıldı.
Açıklamada, İsrail'in neden olacağı bir tırmanışın, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranması ve çıkarılması operasyonlarını engelleyeceği ve teslimin gecikeceği vurgulandı.
"İsrail, Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerini arama çalışmalarını engelliyor"
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki İsrailli esrilerin cesetlerinin aranması çalışmalarını engellemek için sistematik bir politika izlediği ifade edildi.
Açıklamada, "İşgalci İsrail, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Filistin direnişinden oluşan ortak ekiplerin bu görevi (İsrailli esirlerin cesedinin aranması) yerine getirmek için Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere girmesini açıkça reddetti." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in arama çalışmalarını aksattığı vurgulanan açıklamada, esirlerin cesetlerinin aranması için gerekli ağır makine ve ekipmanların girişinin de İsrail tarafından engellendiği vurgulandı.
Gazze'de enkaz altındaki Filistinlilerin cenazelerinin çıkarılmasının da İsrail tarafından engellendiği ve bu durumun Gazze'deki Filistin halkının acılarını daha da artırdığı belirtildi.
Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranması konusunda Hamas'ın "ağırdan aldığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı kaydedildi.
Açıklamada, "İşgalci İsrail, ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ederek halkımıza karşı yeni saldırgan adımlar atmaya hazırlık olarak yalan bahaneler uydurmaya çalışmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Ateşkese arabulucu ve garantör ülkelere seslenilen açıklamada, İsrail'in tehlikeli engellemeleri karşısında sorumluluklarını üstlenme ve İsrail'i aldatıcı eylemlerine son vermeye zorlama çağrısında bulunuldu.
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki işgalini genişletme kararını ABD ile görüştüğü iddia edildi
Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenleme talimatı vermesinin ardından İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi içinde işgal ettiği "Sarı Hat" isimli bölgeyi genişletme kararını ABD ile görüştüğü öne sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes kapsamında çekildiği ve işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat" isimli bölgeyi genişletme kararı aldı.
İsrailli konuyu takip eden bir yetkili, Netanyahu'nun ABD'li yetkililerle bu adımı koordine etmek için görüşmeler yürüttüğünü paylaştı.
Netanyahu'nun, Asya'da bölge seyahatindeki ABD Başkanı Donald Trump'a durumu görüşmek için ulaşmaya çalıştığı ancak buna karşın İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki işgalinin devam ettiği Sarı Hat bölgesi içindeki Refah'ta İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği iddiası üzerine İsrail Başbakanı'nın Gazze'ye saldırılara yeniden başlanması talimatı verdiği aktarıldı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrailli esirlerin getirilmesinden sorumlu komutan Nitzan Alon ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin Netanyahu ile istişare görüşmesine katıldığı kaydedildi.
Öte yandan, son günlerde Katar ve ABD'nin bazı Batı ülkelerindeki yetkililerle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin geri getirilmesi ve ateşkesteki diğer pürüzlerin aşılması için görüşmeler yürüttüğü paylaşıldı.
Görüşmelerde, arabulucuların ABD, İsrail, Katar, Türkiye ve Mısır'dan uzman ekiplerin Gazze'ye girerek buradaki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin tespit edilmesi için çalışmalara katılması İsrail'e teklif edildi.
Buna karşın, İsrail'in bu teklifi reddettiği sadece Mısır'dan ekiplerin girmesine izin verdiği belirtildi. Mısırlı ekipler ise esirlerin cenazelerinin bulunmasının zor olduğunu bunun için daha fazla uzman ekibin destek vermesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan, ABD merkezli Axios internet sitesine konuşan Amerikalı yetkili, Trump yönetimi üst düzey yetkililerinin Netanyahu'nun ekibine, Hamas'ın Gazze'deki İsrailli ölü esirleri tesliminde gecikmesinin "somut bir ihlal teşkil etmediğini" belirterek, İsrail'e "ateşkesi sonlandırmaya yol açacak radikal adımlardan kaçınmasını talep ettiklerini" aktardı.
İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki işgalinin devam ettiği Sarı Hat bölgesi içindeki Refah'ta İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği iddiası üzerine Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılara yeniden başlanması talimatı verdiği bildirildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.
Yerel basın, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini kaydetmişti.
İsrail, Hamas'ın dün teslim ettiği cesedin daha önce alınan bir esire ait ceset kalıntıları olduğunu iddia etmişti.
Hamas, Gazze'de İsrail askerlerine saldırı düzenlemediklerini ve ateşkese bağlı olduklarını duyurdu
Hamas, İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemek için bahane ettiği Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılması olayıyla bağlantılarının olmadığını açıkladı.
Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, hareketin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduğu belirtildi.
Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılmasıyla ilgili olaya ilişkin açıklamada, "Hamas, Refah'taki silahlı saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını doğrulamakta ve ateşkes anlaşmasına bağlılığını yinelemektedir." ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği cani saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın gözetiminde Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu aktarıldı.
Gazze'de İsrail'in ölüm ve yaralanmalara yol açan saldırılarının Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmaya devam etmesi gibi bir dizi ihlalin devamı olduğuna dikkati çekildi.
İsrail'in bu şekilde ateşkes anlaşması şartlarını ihlal etme ve anlaşmayı başarısızlığa uğratma girişimlerinde ısrar ettiği kaydedildi.
Ateşkes anlaşmasına arabulucu ve garantör ülkelere seslenilen açıklamada, İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.
İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan vahşi saldırıları ile ateşkes anlaşmasını ciddi bir şekilde ihlal etmeyi durdurması ve anlaşmanın tüm şartlarına uyması için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah, Gazze ve Deyr el-Belah kentlerini hedef almış, saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Gündüz saatlerinde, Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.