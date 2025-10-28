Dolar
41.96
Euro
48.92
Altın
3,964.30
ETH/USDT
4,109.40
BTC/USDT
114,685.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Gazze'de yaşanan soykırıma "Sessiz Lens Fotoğraf Sergisi"yle tanıklık edilecek

Türkiye Fotoğraf Vakfı, Anadolu Ajansının (AA) World Press Photo'dan ödüllü, Filistinli foto muhabirleri Mustafa Hassona ve Ali Jadallah'ın "Sessiz Lens" sergisiyle sezon açılışını yapacak.

Ümit Aksoy  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Gazze'de yaşanan soykırıma "Sessiz Lens Fotoğraf Sergisi"yle tanıklık edilecek

İstanbul

Anadolu Ajansı-AA Kitap ile Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik, 31 Ekim saat 19.00'da Türkiye Fotoğraf Vakfı Sanat Galerisi'nde gerçekleşecek.

Sergi kapsamında düzenlenecek söyleşide, Filistin'de gazetecilik yaparken karşılaşılan zorluklar ve kitaplara yansıyan tanıklıklar da ele alınacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

20 farklı karede Gazze'de yaşanan soykırım anlatılıyor

AA Kitap etiketiyle İngilizce Photobook olarak yayımlanan "Gaza, A Chronicle of War and Hope" ve "Gaza, the Face of Sorrow" kitapları da serginin açılış etkinliğinde ilgililerin beğenisine sunulacak.

Sergi için ilk kez okuyucuyla buluşacak kitaplardan seçilen 20 farklı kare, Gazze'de yaşanan soykırımı gözler önüne seriyor.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ozan Bilgiseren'in üstleneceği söyleşiye katılacak usta foto muhabiri Hassona, Filistin'de gazetecilik yaparken karşılaştığı zorlukları ve kitaplarına yansıyan tanıklıklarını izleyicilerle paylaşacak.

Savaşın sessiz tanıklığı

Hassona ve Jadallah’ın direniş, acı ve umut temalarını odağına alan fotoğraflarının yer alacağı sergide, Mustafa Hassona, savaşın ortasında insan hikayelerine tanıklık eden karelerinin çekim aşamasındaki zorluklarını fotoğraf severlerle paylaşacak.

Savaşın sessizliğinde çekilen görsellerden oluşan "Sessiz Lens" foto muhabirlerinin objektifinden görünür olan insani bir çağrı niteliğini taşıyor.

Sergide ilk kez görülecek Photobook çalışmalarının editörlüğünü ve sergi küratörlüğünü, akademisyen, sanatçı Dr. Nevzat Yıldırım üstleniyor.

Sergi, 30 Aralık tarihine kadar Türkiye Fotoğraf Vakfı Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fuat Tosyalı: Yeni ALTAY BMC Power tarafından üretilen yerli ve milli güç grubu ile seri üretime devam edecek
Emine Erdoğan: Sıfır atık ilkelerini temel alan yaşam modellerini bir an önce hayata geçirmeliyiz
Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları 21 pare top atışıyla bugün başlayacak
MSB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ülke genelinde düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrakları asıldı

Benzer haberler

İsrail, BM'nin Gazze'nin geleceğindeki rolünü baltalamak istiyor

İsrail, BM'nin Gazze'nin geleceğindeki rolünü baltalamak istiyor

Gazze'de yaşanan soykırıma "Sessiz Lens Fotoğraf Sergisi"yle tanıklık edilecek

Pakistan'da "Fedakarlığın Yüzleri" sergisi açıldı

Norveçli doktor Gilbert: Gazze'deki soykırımı durdurmak için çok daha fazlasını yapmak gerekiyor

Norveçli doktor Gilbert: Gazze'deki soykırımı durdurmak için çok daha fazlasını yapmak gerekiyor
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'nin doğusunda bombalama ve bina yıkımlarını sürdürüyor

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'nin doğusunda bombalama ve bina yıkımlarını sürdürüyor
Filistinliler başlarını sokacak yer bulamadıkları için yıkılmaya yüz tutmuş evlere sığınıyor

Filistinliler başlarını sokacak yer bulamadıkları için yıkılmaya yüz tutmuş evlere sığınıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet