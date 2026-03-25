Arda Güler'in Elche'ye attığı gol, LaLiga'da mart ayının golü seçildi

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 28. haftasında Elche'ye attığı gol, mart ayının golü seçildi.

Emre Aşıkçı  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Arda Güler'in Elche'ye attığı gol, LaLiga'da mart ayının golü seçildi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

LaLiga'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun attığı golün Bernabeu Stadı'nda ayakta alkışlandığı belirtilerek, "Hem isabetliliği hem de cesaretiyle öne çıkarak sezonun en muhteşem gollerinden biri oldu." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'in sahasında Elche'yi 4-1 yendiği maçın 89. dakikasında Arda Güler, Elche kalecisi Matias Dituro'nun öne çıktığını görünce kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre mesafeden fileleri havalandırmıştı.

