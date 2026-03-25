Bitlis'te Nazik Gölü'nde buzlar kısmen çözüldü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kışın yüzeyi donan Nazik Gölü'nde buzlar kısmen eridi.

Serdar Adıyaman  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Bitlis'te Nazik Gölü'nde buzlar kısmen çözüldü Fotoğraf: Serdar Adıyaman/AA

Bitlis

Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırlarındaki 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü'nün yüzeyindeki buzlar erimeye başladı.

Kış boyunca buz altında balık avlayan balıkçılar da buzların çözülmesiyle uzun bir aranın ardından tekneleriyle göle açıldı.

Göl yüzeyindeki buz parçaları arasında balık avlamaya çalışan köylüler, drone ile görüntülendi.

Balıkçılık yapan Bayram Can, basın mensuplarına, bölgede havanın ısınmaya başlamasıyla göldeki buzların erimeye başladığını söyledi.

Can, "Gölün buzları açıldı, bizler de avcı olarak teknelerimizi göle açtık. Balık avlıyoruz. Geçimimizi balık avlayarak sağlıyoruz." dedi.

