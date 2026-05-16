Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu konvoyu Libya'nın batısındaki Misrata'ya ulaştı Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım malzemesi ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu konvoyu, Libya'nın batısındaki Misrata kentine geldi.

Misrata'da konvoyu çok sayıda Libyalı, Filistin ve Libya bayraklarıyla karşıladı.

Dün öğle saatlerinde Trablus'un batısındaki Zaviye kentinden yola çıkan konvoyda, Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında olduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist yer alıyor.

Konvoyda ayrıca, Gazze'ye ulaştırılmak üzere 30'u insani yardım malzemesi, 20'si mobil ev taşınan 50 konteyner ve 5 ambulans bulunuyor.

Gazze'deki ablukayı kırmak için denizden ilerleyen Küresel Sumud Filosu da Antalya açıklarında yoluna devam ediyor.