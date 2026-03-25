Dolar
44.36
Euro
51.51
Altın
4,562.55
ETH/USDT
2,180.20
BTC/USDT
71,302.00
BIST 100
13,070.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

"Kar kaplanları" ilkbaharda metrelerce karla mücadele ediyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde ilkbahar mevsimi yaşanırken, Bitlis'te İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye ulaştığı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Şener Toktaş  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
"Kar kaplanları" ilkbaharda metrelerce karla mücadele ediyor Fotoğraf: Şener Toktaş - AA

Bitlis

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinin başında gelen Bitlis'te İl Özel İdaresi ekipleri, kırsaldaki yerleşim yerlerine kesintisiz ulaşım sağlanması ve vatandaşların mağdur olmaması için mart ayında da karla mücadelede yoğun mesai harcıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte 643 köy ve mezra yolunun açık kalması için çalışma yürüten "kar kaplanları", birçok bölgede ilkbahar mevsimi yaşanmasına rağmen hala yüksek kesimlerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Zorlu ve engebeli coğrafyada kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye ulaştığı yollarda güçlükle ilerleyebilen ekipler, kesintisiz ulaşım için gece gündüz mesai yapıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü merkez şantiye şefi Nail Aşit, AA muhabirine, 27 Aralık'tan bu yana karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

Bugüne kadar 643 yerleşim yerinde yaklaşık 22 bin kilometrelik karla mücadele çalışması yaptıklarını belirten Aşit, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bazı kesimlerinde halkımız tatil planları yaparken burada coğrafyamızın gereği karla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bundan üşenmiyoruz, sonuçta hizmet yapıyoruz. Bundan onur ve gurur duyuyoruz. Devletimizin şefkat elini her zaman vatandaşımıza hissettireceğiz. Gecesini gündüzüne katan, 7/24 sahadaki tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ulaşılmayan yer, açılmayan hiçbir köy yolumuz ve mezramız kalmayacak. Vatandaşlarımız rahat olsun."

"Vatandaşlarımızdan çığ, heyelan ve sele karşı dikkatli olmalarını istiyoruz"

Çığ, heyelan ve sel baskınlarına müdahale ettiklerini ifade eden Aşit, "Yurdumuzun bazı kesimlerinde denize girilirken, mart ayının sonlarında, yani ilkbahar mevsimini neredeyse yarılamışken hala karla mücadelemize devam ediyoruz." dedi.

Kentte son 15 yılın en şiddetli kışının yaşandığını anlatan Aşit, kar ve tipi nedeniyle sık sık kapanan bazı köy yollarını defalarca açmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Nail Aşit, "22 bin kilometre yol nasıl açıldı diye tuhaf gelebilir ancak köy ve mezraların yolunu defalarca açtığımız için bu rakamlara ulaşıyoruz. Bu da büyük külfet oluyor ama devletimiz sağ olsun, her şeyin üstesinden geldiği gibi bunun da üstesinden geliyor. Vatandaşlara her türlü rahatlığı ve konforu yaşatmaya devam edeceğiz. Havalar ısınmaya başlıyor. Vatandaşlarımızdan karların erimesi ve yağmur nedeniyle meydana gelebilecek çığ, heyelan ve sele karşı dikkatli olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet