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Süper Lig’in 23. haftasındaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu dışından yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Aydın Gençlik Buluşması'na katıldı. -VTR-
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İstanbul'da kar yağışı ve şiddetli rüzgar etkili oluyor

Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve lodosun etkili olduğu İstanbul'da kentin yüksek kesimlerinden sonra şehir merkezinde de beklenen kar yağışı başladı.

Ekip   | 05.02.2023
İstanbul'da kar yağışı ve şiddetli rüzgar etkili oluyor

İstanbul

Avrupa yakasında Bağcılar, Güngören, Beyoğlu, Beylikdüzü ve Silivri'de kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu yakasında ise Kadıköy, Beykoz, Üsküdar, Ataşehir, Pendik, Kartal ve Maltepe'de karla karışık yağmur görülüyor.

Bu arada ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadele araçlarının yol kenarlarında hazır bekletildikleri görüldü.

Valilik kar için uyarmıştı

İstanbul Valiliği, bugün ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kara dönüşmesinin beklendiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumların 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacakları belirtmişti.

Zekeriyaköy-Varyant Yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Zekeriyaköy-Varyant Yolu trafiğe kapatıldı.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ulaşım ve Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda Zekeriyaköy-Varyant Yolunun saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

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