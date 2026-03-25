VakıfBank, Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon oldu

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

Salih Ulaş Şahan, Hüseyin Burak Demirer  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
VakıfBank, Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon oldu Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmada voleybolseverler, tribünleri tamamen doldurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, maçı yerinde takip etti.

Karşılaşmaya Markova'nın etkili hücum ve servisleriyle başlayan VakıfBank'a Eczacıbaşı Dynavit, Ebrar Karakurt'un servis turunda aldığı sayılarla karşılık verdi: 4-4. Eczacıbaşı'nda hataların arttığı bölümde VakıfBank, Boskovic'in servisleriyle üst üste aldığı 6 sayıyla sette 12-7 öne geçti. Bu noktadan sonra manşette ve blokta istediğini alan Eczacıbaşı, farkı 2'ye (15-13) kadar indirse de VakıfBank, oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve 25-19'luk skorla finalde 1-0 öne geçti.

İkinci sette takımların karşılıklı skorlar bulduğu ilk bölüm, 9-9 eşitlikle geçildi. Hücum ve savunmada daha az hata yapan Eczacıbaşı Dynavit, sette 5 sayılık (14-19) avantaj yakaladı. Boskovic'in hücumlarına Yaprak Erkek ile cevap vererek avantajını sürdüren Eczacıbaşı, setin son bölümüne 22-18 önde girdi. VakıfBank'ın farkı kapatma çabalarına rağmen Eczacıbaşı, seti 25-21 alarak maçta durumu 1-1 yaptı.

Cansu Özbay'ın servis turuyla üçüncü sete iyi başlayan VakıfBank, bir ara 5-1 öne geçse de daha sonra skora denge (8-8) geldi. 17'nci sayıdaki uzun rallinin ardından aldığı sayıyla morallenen VakıfBank, 14-11 üstünlük yakaladı. Karşılıklı sayılarla 3 sayılık (19-16) farkın korunduğu bölümün ardından VakıfBank, Boskovic ile 20'li sayılara ulaştı: 20-16. Zehra Güneş, Cansu Özbay ve Boskovic ile sayılar bulan VakıfBank, seti 25-20 alarak skor tabelasını 2-1'e getirdi.

Dördüncü set, karşılıklı sayılarla başladı. Markova-Boskovic ikilisiyle skor üreten VakıfBank, sette 15-12 öne geçti. Bu noktadan sonra Eczacıbaşı, Ebrar Karakurt ve Elif Şahin ile skorda 16-16 eşitliği yakalasa da VakıfBank, 20-16 üstünlük sağladı. Son bölümde avantajını sürdüren VakıfBank, 25-20'lik skorla karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bakan Bak, Kadınlar Kupa Voley şampiyonu VakıfBank'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, tebrik mesajında "Ankara Spor Salonu'nda oynanan 2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek kupayı kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Finalde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik ediyorum. Her iki takımımıza göstermiş oldukları performans için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

VakıfBank kupayı en çok kazanan takım oldu

Şampiyonluk sayısını 10'a çıkartan VakıfBank, finalde karşılaştığı rakibini geçerek kupayı en fazla kazanan takım ünvanını aldı.

Kadınlar Kupa Voley'i kazanan takımlar şöyle:

TakımŞampiyonlukSezon
VakıfBank101994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2012-2013, 2013-2014, 2017-2018, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2025-2026
Eczacıbaşı91998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012, 2018-2019
Fenerbahçe52009-2010, 2014-2015, 2016-2017, 2023-2024, 2024-2025
Emlakbank11995-1996

