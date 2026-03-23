Kadınlar Kupa Voley'de 25. kupa, Ankara'da sahibini bulacak

Kupayı dokuzar kezle en çok kazanan takımlar olan Eczacıbaşı ile VakıfBank, 10. zaferlerine ulaşmaya çalışacak. Fenerbahçe üst üste üçüncü, Galatasaray ise ilk şampiyonluğunu elde etme mücadelesi verecek.

Salih Ulaş Şahan  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Kadınlar Kupa Voley'de 25. kupanın sahibi, başkent Ankara'da belli olacak.

Ankara Spor Salonu'nda yarın başlayacak ve 25 Mart Çarşamba günü final maçıyla tamamlanacak Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray Daikin mücadele edecek.

Kadın voleybolunda 1994-1995 sezonundan itibaren Türkiye Kupası olarak organize edilen, 2003-2004 sezonuyla beraber 5 yıl yapılmayan organizasyon, 2008-2009'dan bu yana 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları hariç Süper Kupa ve Kupa Voley olarak düzenlendi.

Organizasyonda bugüne kadar dokuzar kez kupayı kazanan Eczacıbaşı ile VakıfBank, en fazla mutlu sona ulaşan ekip konumunda yer alıyor. Fenerbahçe 5, Emlakbank ise 1 kupayla bu takımları takip ediyor.

VakıfBank'ın şampiyonlukları

VakıfBank, organizasyonda 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2012-2013, 2013-2014, 2017-2018, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-siyahlı ekip, bu sezon da kazanması halinde organizasyon tarihinin en başarılı takımı ünvanını tek başına elde edecek.

Eczacıbaşı 7 yıl sonra kupayı kazanmaya çalışacak

Son olarak 2018-2019 sezonunda kupaya uzanan Eczacıbaşı Dynavit, 7 yıl sonra yeniden şampiyonluk sevinci yaşamaya çalışacak.

Turuncu-beyazlı ekip, organizasyonda 10. kez mutlu sona ulaşarak kupayı en çok kazanan takım olma mücadelesi verecek.

Fenerbahçe üst üste üçüncü zaferinin peşinde

Son iki sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, organizasyonda üst üste üçüncü, toplamda ise altıncı kez kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray Daikin de organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

Kazananlar

Kupa Voley'de daha önce şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:

SezonKazananŞehir
1994-1995VakıfBankİstanbul
1995-1996Emlakbankİstanbul
1996-1997VakıfBankBalıkesir
1997-1998VakıfBankKütahya
1998-1999EczacıbaşıAntalya
1999-2000EczacıbaşıAntalya
2000-2001EczacıbaşıAntalya
2001-2002EczacıbaşıKahramanmaraş
2002-2003EczacıbaşıBolu
2008-2009Eczacıbaşıİstanbul
2009-2010Fenerbahçeİstanbul
2010-2011Eczacıbaşıİzmir
2011-2012Eczacıbaşıİstanbul
2012-2013VakıfBankAnkara
2013-2014VakıfBankİzmir
2014-2015FenerbahçeAnkara
2016-2017FenerbahçeAnkara
2017-2018VakıfBankAnkara
2018-2019Eczacıbaşıİzmir
2020-2021VakıfBankİstanbul
2021-2022VakıfBankAnkara
2022-2023VakıfBankİzmir
2023-2024FenerbahçeAnkara
2024-2025Fenerbahçeİzmir
Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 52'ye ulaştı
"Evde sabun paketleme işi" vaadiyle dolandırıcılığa 20 yıla kadar hapis istemi
Geçen ay uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik 787 operasyon düzenlendi
İneği için Sikorsky helikopter talep eden de eşiyle barışmak isteyen de 112'yi aramış
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının sekizinci duruşması başladı

Benzer haberler

Kadınlar Kupa Voley'de 25. kupa, Ankara'da sahibini bulacak

Kadınlar Kupa Voley'de 25. kupa, Ankara'da sahibini bulacak

Voleybol Efeler Ligi'nde "normal sezon" sona eriyor

Gaziantep Gençlikspor'da gelecek sezon hedef "play-off"

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde, Dörtlü Final'e yükselmeyi garantiledi

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde, Dörtlü Final'e yükselmeyi garantiledi
Sultanlar Ligi'nde normal sezonun öne çıkan istatistikleri

Sultanlar Ligi'nde normal sezonun öne çıkan istatistikleri
