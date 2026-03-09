Dosyada, akıllı tarım uygulamalarının verimliliği artırma, kaynak kullanımını optimize etme ve sürdürülebilir üretimi güçlendirme potansiyeli uzman görüşleri ve saha örnekleriyle inceleniyor.
Ekonomi, Dosya haber
DOSYA: Tarımda Dijital Çağ
Anadolu Ajansı’nın “Tarımda Dijital Çağ” başlıklı dosya haberi, yapay zekadan sensör teknolojilerine, dronlardan veri analizine kadar dijital yeniliklerin tarımsal üretimi nasıl dönüştürdüğünü ele alıyor.
09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Ankara
Yapay zeka tarımda yatırım kararlarını şekillendiriyor
Anadolu Ajansının (AA), "Tarımda Dijital Çağ" başlıklı dosyasının bu haberinde, tarımda yapay zekanın kullanılmasıyla gelecekteki makine ihtiyaçlarının belirlenmesi konusu ele alındı.
Tarım sektörü, makine parkındaki niteliksel dönüşümle veriye dayalı yüksek teknoloji modeline evrilirken yapay zeka uygulamaları, sulama verimliliği ve zararlılarla mücadelede daha hızlı ve doğru karar alınmasını sağlayarak üretimi dönüştürüyor.