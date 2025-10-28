Dolar
41.95
Euro
48.86
Altın
3,951.88
ETH/USDT
3,961.70
BTC/USDT
112,690.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının ateşkesi açık biçimde ihlal ettiğini bildirdi.

Tuğba Altun  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi

Ankara

Bakanlıktan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir." ifadesine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasını sürdüreceği ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bombaladığı bölgeler, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği Sarı Hattın ilerisinde bulunuyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Hamas da Telegram hesabından yapılan açıklamada, hareketin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduğunu belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Bu son saldırı, İsrail'in bölgesel barışa tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Faşir şehrindeki sivillere karşı saldırıyı şiddetle kınadı
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde "Mammatus Bulutları" görüldü
Ankara'da etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi

Dışişleri Bakanlığı: İsrail meclisinin Batı Şeria’nın ilhakına yönelik attığı adım yok hükmündedir

Türkiye'nin, Filistin'de adaletin tesisi yönündeki çabalara kararlılıkla destek vereceği bildirildi

Dışişleri Bakanlığından KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığından KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet