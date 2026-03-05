Türkiye, Nahçıvan'a yönelik İHA saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı kınadı.
Ankara
Bakanlık, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bugün gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.
Açıklamada, "Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.
İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve dört sivil yaralanmıştı.
İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.