Dolar
44.00
Euro
51.23
Altın
5,154.08
ETH/USDT
2,156.10
BTC/USDT
73,442.00
BIST 100
13,110.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İHA saldırısı

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Ruslan Rehimov  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İHA saldırısı Fotoğraf: Azertac

Bakü

Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı yapıldı. Saldırının İran tarafından yapıldığı öne sürüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken bazıları etraf bölgelere düştü.

Sosyal medyada ise saldırıya ilişkin görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde havalimanında patlama sesi geldiği ve

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, İHA'lardan birinin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, bir diğerinin ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düştüğü belirtildi.

Saldırılarda havalimanı binasının zarar gördüğü ve iki sivilin yaralandığı kaydedildi.

"Azerbaycan, gerekli cevap hakkını saklı tutmaktadır"

Açıklamada, "İran topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgede gerginliğin artmasına hizmet etmektedir. İran'dan kısa sürede söz konusu meseleye açıklık getirmesini, buna izahat vermesini ve bu tür olayların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil tedbirleri almasını talep ediyoruz. Azerbaycan, gerekli cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadeleri yer aldı.

İran büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu'nun Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan'ın protesto notası vereceği belirtildi. 

Azerbaycan: İran'dan yapılan İHA saldırıları cevapsız kalmayacaktır

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların sorumlusunun İran olduğunu ve saldırıların cevapsız kalmayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki sivil altyapılara düzenlenen saldırılardaki İHA'ların teknik parametreleri ile saldırıların ayrıntılarının araştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin dille kınıyor. Meydana gelen olayda sorumluluk tamamen İran'ın üzerine düşmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması ve sivillerle sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırladığı kaydedilen açıklamada, "Saldırılar cevapsız kalmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Ege Adaları'nın silahsızlandırılmış statüsüne ilişkin gelişmelere dair açıklama
MSB: Kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımız mahfuzdur
Doğu Anadolu'da kar yerini soğuk havaya bıraktı
Türkiye'de yaklaşık her 20 yılda 3 büyük deprem yaşanıyor
Adana'da depremde 10 kişinin öldüğü Belük Apartmanı ruhsatsız inşa edilmiş

Benzer haberler

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İHA saldırısı

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İHA saldırısı

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı AZERTAC 106 yaşında

Ticaret Bakanı Bolat: Bu yıl GSYİH'miz 1,6 trilyon dolara ulaşacak

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: 'Zengezur Koridoru' Türk dünyasını birleştirebilecek güçlü projedir

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: 'Zengezur Koridoru' Türk dünyasını birleştirebilecek güçlü projedir
Bakan Bolat'ın katılacağı Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'nda güçlü işbirliklerine odaklanılacak

Bakan Bolat'ın katılacağı Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'nda güçlü işbirliklerine odaklanılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet