logo
Gündem

Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde kayakseverler, kar yağışı altında kayak yapıyor.

Muhammed Onur Yavrutürk, Faruk Küçük  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Erzurum

Kolay ulaşım imkanıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken merkeze gelen ziyaretçiler, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirirken, aileler de çocuklarıyla kızak kayarak karın tadını çıkarıyor.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kayak merkezinde yoğunluk yaşanırken, ziyaretçiler hem spor yapıyor hem de kış manzarasının keyfini çıkarıyor.

İstanbul'dan kayak yapmak için gelen Eda Gözener, AA muhabirine, ilk defa Erzurum'a geldiğini belirterek "Çok eğlendik, pistler çok güzel. Sadece hava biraz soğuk. Şu anda burada Snowboard Dünya Şampiyonası var, onu izlemek için de geldik. Buz sporlarına çok fazla ilgim var. Gerçekten buranın pistleri mükemmel." dedi.

Erten Mustafa Gözener ise "Kayak yapmayı öğrenmeye çalışıyoruz. Zirveden acemi pistlerini kullanarak öğrenmemiz daha iyi oluyor. Bir yandan kar yağıyor, bir yandan doğa ile iç içeyiz. Çok keyifli oluyor." diye konuştu.

İlgili konular
