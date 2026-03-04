Dolar
Gündem

Palandöken'de kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Palandöken'de kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 275, Ergan'da 270, Kartalkaya'da 230, Hakkari'de 225, Nemrut'ta 202, Erciyes'te 194, Sarıkamış'ta 190, Konaklı'da 166, Yalnızçam'da 165, Uludağ'da 159, Yıldız Dağı'nda 156, Çambaşı'nda 124, Murat Dağı'nda 109, Davraz'da 108, Ilgaz'da 88, Zigana'da 86, Hesarek'te 64, Küpkıran'da 45, Denizli'de 27, Akdağ'da 18, Gevaş Abalı'da 15, Kartepe ile Keltepe'de 8 ve Bozdağ'da ise 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez04.03.2026En düşükEn yüksek
PalandökenPB-14-7
ErganPB-15-6
KartalkayaS-13
HakkariKY-10-3
NemrutÇB-8-2
ErciyesPB-130
SarıkamışPB-12-2
KonaklıPB-15-6
YalnızçamPB-11-3
UludağÇB28
Yıldız DağıPB-14-1
ÇambaşıPB-111
Murat DağıÇB-75
DavrazS-76
HesarekPB-14-3
KüpkıranPB-14-1
DenizliPB-38
AkdağPB-92
Gevaş AbalıÇB-80
KartepeS-17
KeltepeS-91
BozdağÇB18

(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)

