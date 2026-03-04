Palandöken'de kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 275, Ergan'da 270, Kartalkaya'da 230, Hakkari'de 225, Nemrut'ta 202, Erciyes'te 194, Sarıkamış'ta 190, Konaklı'da 166, Yalnızçam'da 165, Uludağ'da 159, Yıldız Dağı'nda 156, Çambaşı'nda 124, Murat Dağı'nda 109, Davraz'da 108, Ilgaz'da 88, Zigana'da 86, Hesarek'te 64, Küpkıran'da 45, Denizli'de 27, Akdağ'da 18, Gevaş Abalı'da 15, Kartepe ile Keltepe'de 8 ve Bozdağ'da ise 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|04.03.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|PB
|-14
|-7
|Ergan
|PB
|-15
|-6
|Kartalkaya
|S
|-1
|3
|Hakkari
|KY
|-10
|-3
|Nemrut
|ÇB
|-8
|-2
|Erciyes
|PB
|-13
|0
|Sarıkamış
|PB
|-12
|-2
|Konaklı
|PB
|-15
|-6
|Yalnızçam
|PB
|-11
|-3
|Uludağ
|ÇB
|2
|8
|Yıldız Dağı
|PB
|-14
|-1
|Çambaşı
|PB
|-11
|1
|Murat Dağı
|ÇB
|-7
|5
|Davraz
|S
|-7
|6
|Hesarek
|PB
|-14
|-3
|Küpkıran
|PB
|-14
|-1
|Denizli
|PB
|-3
|8
|Akdağ
|PB
|-9
|2
|Gevaş Abalı
|ÇB
|-8
|0
|Kartepe
|S
|-1
|7
|Keltepe
|S
|-9
|1
|Bozdağ
|ÇB
|1
|8
(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.