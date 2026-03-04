Adana'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı uçtu, bulvar ve caddelerdeki bazı ağaçlar devrildi.
Adana
Kent merkezinde zaman zaman şiddetini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar nedeniyle bulvar ve caddelerdeki bazı ağaçlar yola ve araçların üstüne devrildi, merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, okulun bahçesine güvenlik şeridi çekti.
Ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması için de çalışma başlattı.