ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da “Onur Madalyası Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Hayati Akçay  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce ilçelerinin tamamında Çaybaşı ve Ulubey ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

