Yozgat'ta beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde karla kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
Yozgat
İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan kar sonrası çam ve meşe ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.
Güzel manzaraların oluştuğu ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Öte yandan Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri Akdağmadeni, Çayıralan, Boğazlıyan, Kadışehri ve Çekerek ilçelerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçe merkezlerini köylere bağlayan yollarda ulaşımın aksamaması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.