Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,992.60
BTC/USDT
66,431.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Doha'dan yayındayız
logo
Yaşam

Yozgat'ta beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde karla kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

Sait Çelik  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Yozgat'ta beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi Fotoğraf: Mehmet Doğan/AA

Yozgat

İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan kar sonrası çam ve meşe ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.

Güzel manzaraların oluştuğu ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri Akdağmadeni, Çayıralan, Boğazlıyan, Kadışehri ve Çekerek ilçelerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçe merkezlerini köylere bağlayan yollarda ulaşımın aksamaması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden "Hürmüz Boğazı" açıklaması
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 71 bin 799 konutun daha hak sahibi belirlenecek
Bazı illerde kar ve soğuk hava etkili oluyor
Su tutmaya başlayan Karataş Gölü yeniden canlanıyor
Yazın kuruma noktasına gelen Bursa'nın tarımsal sulama barajları yeniden doluyor

Benzer haberler

Bazı illerde kar ve soğuk hava etkili oluyor

Bazı illerde kar ve soğuk hava etkili oluyor

Yozgat'ta beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi

Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Muş Ovası'nda "baharın habercisi" çiğdemler kar altında kaldı

Muş Ovası'nda "baharın habercisi" çiğdemler kar altında kaldı
Lüks otellerin avizelerinin temizliği de dronla yapılıyor

Lüks otellerin avizelerinin temizliği de dronla yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet