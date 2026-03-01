Dolar
Gündem

MSB'den "Savunma Bilim ve Teknolojileri" konulu proje yarışması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), üniversiteler arası "Savunma Bilim ve Teknolojileri" konulu proje yarışması düzenlendiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
MSB'den "Savunma Bilim ve Teknolojileri" konulu proje yarışması

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EFES-2026 Tatbikatı kapsamında icra edilecek Birleşik, Müşterek, Simülasyon Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın fiili safhasında sergilenmek üzere, genç yeteneklere fırsat sunmayı amaçlayan üniversiteler arası Savunma Bilim ve Teknolojileri konulu bir proje yarışması gerçekleştiriyoruz. Söz konusu yarışmayla ülke genelindeki üniversitelerimiz ile savunma sanayi firmalarının bir araya getirilmesini, yenilikçi fikirlerin teşvik edilmesini ve milli savunma teknolojilerine katkı sağlayacak projelerin desteklenmesini hedefliyoruz. Tüm üniversiteli gençlerimizi yarışmaya başvurmaya davet ediyoruz."

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü
MSB'den "Savunma Bilim ve Teknolojileri" konulu proje yarışması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden "Hürmüz Boğazı" açıklaması
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 71 bin 799 konutun daha hak sahibi belirlenecek

