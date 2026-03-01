Yurtta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
Yurdun çeşitli illerinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Ankara
Başkentte Ankara Sivil Toplum Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Platform üyesi sivil toplum kuruluşları, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İran'a yapılan saldırıları protesto etmek ve basın açıklaması yapmak için toplandı.
Platform adına açıklamayı yapan Nevzat Öylek, İsrail ve ABD'nin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de hayatını kaybettiği, sivillerin yok edildiği "insanlık dışı zorbalıklarına" bir yenisini eklediğini belirtti.
Bu saldırının, uluslararası hukuku askıya alan, bölgeyi korku üzerinden dizayn etmeye çalışan yeni bir tahakkümün girişimi olduğunu vurgulayan Öylek, "Bu saldırı yalnızca bir ülkeye değil, barışa, bölge insanının iradesine ve insanlığın ortak vicdanına yönelmiştir. Dikkat çekici olan şudur ki bundan önce de birçok kez olduğu üzere bu saldırılar da ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu zamanlama tesadüf değildir. Ramazan, Müslüman halklar için rahmetin, merhametin ve dayanışmanın ayıdır. Tam da bu ayda bombaların devreye sokulması, manevi iklimi hedef alarak İslam ülkelerine verilmiş pervasızca bir mesajdır." dedi.
Öylek, bugün bölgenin ateşe verilmesinin yalnızca komşu ülkeleri ilgilendiren bir mesele olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Unutulmamalıdır ki bu yangının hedefinde bölgenin tamamı vardır ve ülkemiz de bu büyük hesaplaşmanın dışında değildir. Coğrafyamız üzerinde yürütülen her kirli senaryo, uzun vadede ülkemizi de kuşatma ve zayıflatma stratejisinin bir parçasıdır. Bu saldırılar tesadüf değildir. Bu saldırılar, bölgeyi zayıflatma ve parçalayarak yönetme stratejisinin devamıdır. Bu saldırılar, korku üzerinden siyaset üretme stratejisinin yeni tezahürüdür."
Saldırıların yalnızca topraklara değil, insanlığın ortak değerlerine yönelik olduğunu dile getiren Öylek, "Bu saldırılar yalnızca devletlere değil, adalet fikrine yöneliktir." ifadesini kullandı.
Açıklama esnasında ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atan platform üyeleri, "Küresel zorbalığa hayır" pankartı açtı. Alandaki bazı kişiler de saldırılarda hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in fotoğrafını taşıdı.
Batman
Batman'da, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.
Bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Gülistan Caddesi'nde toplanan grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı, sık sık tekbir getirdi.
Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Batman Şube Başkanı Muhammed Habib Durmaz, ABD ve İsrail'in saldırısının çok sayıda çocuğun öldürülmesiyle başladığını söyledi.
İran'a yönelik saldırılara tepki gösteren Durmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Yıllardır Irak, Suriye, Libya ve Filistin'de milyonlarca Müslüman'ın kanını döken küresel zorbalar, bitmek bilmeyen vahşetlerine bir yenisini daha ekledi. Hiçbir hukuki ve somut delile dayanma gereği bile hissetmeden, uluslararası tüm kurum ve kuruluşları ayaklar altına alarak, dünyanın gözlerinin içine bakarak pervasızca hareket ettiler. Bu saldırıların amacı, bölgedeki bütün devletleri zaaf ve kaosa teslim etmek, ülkeleri istikrarsızlaştırmak ve bölgeyi kan gölüne çevirmektir. Bu saldırgan tutum, artık münferit değil, sistematik bir istikrarsızlaştırma politikasıdır. Son çeyrek asırdır hep bir bahane, hep bir yalanla İslam coğrafyaları bombalanıyor. Ayakta kalan sağlam bir İslam beldesi bırakmadılar. Bugün yapılması gereken dağınık ve cılız açıklamalar değil, İslam ülkelerinin ortak ve kararlı bir duruş sergilemesidir."
Protestoya, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Van
Van'da, Filistin'e Destek Platformu ile Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde bir araya gelenler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.
Platform üyeleri ve vatandaşlar, ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki göstermek amacıyla Beşyol Meydanı'nda bir araya geldi.
Gruptakiler adına açıklama yapan platform sözcüsü Faruk Genç, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgesel barışı ve uluslararası hukuku tehdit ettiğini söyledi.
Sivillerin, yerleşim alanlarının ve eğitim kurumlarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Genç, şunları kaydetti:
"Saldırılar hukuki ve ahlaki meşruiyetten yoksundur. Çocuk istismarı konusunda sabıkası kabarık olan bu Siyonist yapı, İran'ın güneyinde bulunan bir ilkokulu bombalamış ve 150'ye yakın masum kız çocuğunun hayatını kaybetmesine neden olmuştur. İsrail'in, ABD ile birlikte İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar bölgesel barışı, uluslararası hukuku ve insanlığın ortak vicdanını hedef almaktadır. Sivillerin, yerleşim alanlarının ve eğitim kurumlarının hedef alınması hiçbir gerekçeyle izah edilemez."
Basın açıklamasının ardından gruptakiler dua ederek dağıldı.
