Dünya

Afganistan: Pakistan'ın, Bagram Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı engellendi

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın, eskiden ABD'ye ait olan Bagram Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı girişiminin engellendiğini iddia etti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Kabil

Afganistan yönetimi yaptığı açıklamada, yerel saatle 05.00 civarında birkaç Pakistan savaş uçağının, Afgan hava sahasını ihlal ettiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geri almayı planladığı Bagram Hava Üssü'nü hedef aldığını öne sürdü.

Açıklamada, Afgan güçlerinin, uçaksavar ve füze savunma sistemleriyle saldırıyı engellediği belirtildi.

İddialara ilişkin Pakistan makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump, 18 Eylül 2025'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs Bagram Hava Üssü'nü geri almayı istediklerini söylemişti.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

⁠Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.



