Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
2,017.00
BTC/USDT
67,072.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerden bazıları Tel Aviv’i vurdu. Olay yerinden yayındayız.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Koray Taşdemir  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade ederek, son durumu değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesi taşıdığını belirtti.

Erdoğan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için ciddi emek sarf ettiğini, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
DMM, "yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı" iddiasını yalanladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü
Yurtta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
DMM "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an dünyada Türkiye rüzgarı esiyor

Akademisyen Alegöz'e göre Türkiye, Afrika'da kalıcı kapasite üretmeye odaklanıyor

Akademisyen Alegöz'e göre Türkiye, Afrika'da kalıcı kapasite üretmeye odaklanıyor
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ve yapılacak projelere ilişkin açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ve yapılacak projelere ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet