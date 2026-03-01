Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
2,016.00
BTC/USDT
67,021.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerden bazıları Tel Aviv’i vurdu. Olay yerinden yayındayız.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü

Tuğba Altun  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki krizin çözümüne yönelik çabalar çerçevesinde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, bölgede yaşanan krize çözüm bulunmasına yönelik çabalar kapsamında Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
DMM, "yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı" iddiasını yalanladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü
Yurtta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
DMM "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İran diplomasisi

Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam etmemiz gerekiyor

Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam etmemiz gerekiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Fidan, İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

Bakan Fidan, İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet