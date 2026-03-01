Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki krizin çözümüne yönelik çabalar çerçevesinde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, bölgede yaşanan krize çözüm bulunmasına yönelik çabalar kapsamında Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda konuştu.