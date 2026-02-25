Dolar
43.86
Euro
51.83
Altın
5,203.07
ETH/USDT
2,070.60
BTC/USDT
68,893.00
BIST 100
13,809.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Avrupa Ligi'nde Partizan ile oynanan karşılaşmanın ardından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Politika

Bakan Fidan, İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ve gözlemcisi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri ve İİT'nin Türkiye'de bulunan kuruluşlarının yöneticileri ile iftar programında buluştu.

Tuğba Altun  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Bakan Fidan, İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin büyükelçileri ve İİT yetkililerinin katılımıyla Ankara'da bir otelde iftar programı düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Fidan, program kapsamında İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin büyükelçileri ve İİT yetkilileri ile bir araya geldi.

Fidan, NSosyal hesabından iftar programına ilişkin yaptığı paylaşımda, İİT ülkelerinin büyükelçileri ve temsilcileri ile iftar yaptıklarını belirterek, "İİT, insani ve siyasi krizler karşısında İslam dünyasının ortak hareket etmesini sağlarken küresel ölçekte adaletin tesisine yönelik her geçen gün daha etkin bir rol üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı olarak teşkilatın çalışmalarına katkı sunmayı sürdüreceğini vurgulayarak, "Bu mübarek ayın tüm insanlık için barışa ve huzura vesile olmasını temenni ediyor, katılımları dolayısıyla sayın büyükelçilere şükranlarımı sunuyorum." açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Somalili bakanlar, İletişim Başkanlığındaki "Türkiye-Somali İlişkileri" panelinin açılış konuşmalarını yaptı
Adalet Bakanı Gürlek ve Sağlık Bakanı Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
İçişleri Bakanı Çiftçi: Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine doğru kararlı yürüyüşümüzü kimse durduramayacak
Bakan Işıkhan: Her bir emekçimizin alın terini bu ülkenin kalkınmasının ve güçlü yarınlarının harcı olarak gördük
Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Fidan, İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

Bakan Fidan, İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü

Bakan Fidan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü

Bakan Fidan, Kamboçya Başbakanı Manet ve Vietnamlı mevkidaşı Trung ile Washington'da görüştü

Bakan Fidan, Kamboçya Başbakanı Manet ve Vietnamlı mevkidaşı Trung ile Washington'da görüştü
Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı Washington'da gerçekleştirildi

Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı Washington'da gerçekleştirildi
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet