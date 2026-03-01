Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Erakçi'nin telefon görüşmesinde İran'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
- ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattı
- ABD Başkanı Trump: Hamaney öldü
- Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerin U dönüşü yaptığı görüldü
- İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları ile İran'ın misillemelerine dünyadan farklı tepkiler geldi
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı