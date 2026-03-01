Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,968.00
BTC/USDT
67,251.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump: Hamaney öldü

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in durumuna ilişkin, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." açıklamasını yaptı.

Hakan Çopur  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
ABD Başkanı Trump: Hamaney öldü

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, hayatta olup olmadığına ilişkin hakkında farklı açıklamalar olan İran lideri Hamaney'e ilişkin açıklamasında, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." ifadesini kullandı.

Hamaney'in "ABD istihbaratından" ve "gelişmiş takip sistemlerinden" kaçamadığını kaydeden Trump, "İsrail ile yakın işbirliği içinde çalışarak, kendisi veya onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu." değerlendirmesini yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İran halkına da seslenen ABD Başkanı, "Bu, İran halkının ülkesini geri alması için tek ve en büyük şanstır." yorumunda bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ve diğer güvenlik güçlerinin çoğunun "artık savaşmak istemediğini" savunan Trump, "Şimdi dokunulmazlık elde edebilirler, ama sonra onları sadece ölüm bekliyor." mesajını paylaştı.

Trump ayrıca, ABD ile İsrail'in saldırılarının bir süre daha sürebileceğini kaydederek, saldırıların "gerekli olduğu sürece" devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İlgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Köln'deki Türk derneklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kız öğrenci yurdunu ziyaret etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirisine ilişkin soruşturma başlattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump: Hamaney öldü

ABD Başkanı Trump: Hamaney öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi

Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararıyla yüz milyarlarca doların iade edilebileceğini belirtti

Trump'tan, federal kurumlarda ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic'in kullanımının durdurulması talimatı

Trump'tan, federal kurumlarda ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic'in kullanımının durdurulması talimatı
Trump, İran ile görüşmelerin gidişatından memnun olmadığını ancak devam edeceklerini söyledi

Trump, İran ile görüşmelerin gidişatından memnun olmadığını ancak devam edeceklerini söyledi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet