Dünya, Yapay zeka

Trump'tan, federal kurumlarda ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic'in kullanımının durdurulması talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı verdi.

Islam Doğru  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Trump'tan, federal kurumlarda ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic'in kullanımının durdurulması talimatı

New York

Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABD’nin “radikal solcu ve uyanık” bir şirketin orduya savaşları nasıl kazanacağını dikte etmesine izin vermeyeceğini belirten Trump, Anthropic'in Pentagon’u zorla kontrol etmeye ve anayasa yerine kendi hizmet şartlarına uymaya zorlamakla “felaket bir hata yaptığını” ifade etti.

Trump, “Bu nedenle, ABD’deki tüm federal kurumlara Anthropic'in teknolojisini kullanımını derhal durdurmaları talimatını veriyorum. Buna ihtiyacımız yok, istemiyoruz ve onlarla bir daha asla iş yapmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Anthropic'in ürünlerini çeşitli seviyelerde kullanan Pentagon gibi kurumlar için 6 aylık bir geçiş dönemi olacağını bildiren Trump, Anthropic’ten bu geçiş döneminde işini düzgün yapması, aksi takdirde Başkanlık makamının tüm yetkisini kullanarak onlara ciddi hukuki ve cezai sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulundu.

Trump, Anthropic’in ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını savunarak, “Ülkemizin kaderine biz karar vereceğiz, gerçek dünyanın neyle ilgili olduğunu bilmeyen insanlar tarafından yönetilen, kontrolden çıkmış, radikal solcu bir yapay zeka şirketi değil.” dedi.

Pentagon, Anthropic'e ültimatom vermişti

ABD ordusunun bugüne kadar istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un, şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riski bulunduğunu söylemişti.

Bazı askeri yetkililer, Anthropic'in ayrıca "tedarik zinciri riski" olarak nitelendirilebileceği ve hatta ordunun, firmanın ürünlerini daha geniş şekilde kullanmasına olanak tanıyan bir yasanın yürürlüğe koyulabileceği konusunda uyarmıştı.

Şirketin, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesinin ve askeri kullanıma dair güvenlik endişelerinin Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açtığı ifade ediliyor.

