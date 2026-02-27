Dolar
Dünya

ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic, "vicdanen" teknolojisini Pentagon'a sınırsız açamayacağını bildirdi

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, teknolojilerinin sınırsız kullanılmasına yönelik ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) gelen talebe "vicdanen uyamayacaklarını" belirtti.

Emirhan Demir  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic, "vicdanen" teknolojisini Pentagon'a sınırsız açamayacağını bildirdi

Washington

Yapay zeka modeli Claude'un üreticisi Anthropic firmasıyla, hükümet sözleşmelerini iptal etme tehdidinde bulunan Pentagon arasındaki anlaşmazlık sürüyor.

Amodei, yaptığı açıklamada, şirketten teknolojisindeki tüm güvenlik önlemlerini kaldırmasını ve sınırsız erişim sağlamasını talep eden Pentagon ile müzakerelerden henüz çekilmediklerini duyurdu.

Öte yandan, Amodei, Pentagon'un kendilerine sunduğu yeni sözleşmede "Claude'un ABD vatandaşlarının gözetlenmesinde ve tam otonom silahlarda kullanılmasını engelleme konusunda neredeyse hiçbir ilerleme kaydedilmediğini" ifade etti.

Pentagon'dan gelen tüm tehditlere rağmen taleplerine "vicdanen uyamayacaklarını" belirten Amodei, aralarındaki ortaklığın tekrar gözden geçirilmesini umduklarını kaydetti.

Pentagon, Anthropic'e ültimatom vermişti

ABD ordusunun bugüne kadar istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riski bulunduğunu söylemişti.

Bazı askeri yetkililer, Anthropic'in ayrıca "tedarik zinciri riski" olarak nitelendirilebileceği ve hatta ordunun, firmanın ürünlerini daha geniş şekilde kullanmasına olanak tanıyan bir yasanın yürürlüğe koyulabileceği konusunda uyarmıştı.

Şirketin, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesinin ve askeri kullanıma dair güvenlik endişelerinin Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açtığı ifade ediliyor.

